Назаров заявил, что не против увидеть Панарина в составе «Сочи», если у клуба хватит денег
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров сообщил, хотел ли бы он видеть в составе клуба Артемия Панарина в случае локаута в Национальной хоккейной лиге.
«Ситуация, при которой Артемий Панарин вдруг захочет играть за ХК «Сочи» во время локаута в НХЛ? Если директор клуба скажет, что хватит денег, то пусть приезжает. Я почему-то думаю, что может денег не хватить (смеётся). Повторюсь: всё, что было, то было. Парень – величайший игрок, он это доказывает. То, что было, это всё между ним и мной, мы сами разберёмся», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, «Сочи» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков.
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