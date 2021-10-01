Назаров: когда к «Сочи» придут победы, мы устроим рыбалку и поймаем большую акулу

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением, что должно стать главной медийностью для клуба.
«Медийность? Будет. Думаю, основная медийность – это победы. Когда будут победы, когда мы увидим новых звёзд, мы с нашим старым другом Алексеем Бадюковым устроим вам рыбалку, поймаем здесь большую акулу. Приглашаем всех вас в гости», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, «Сочи» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков. В следующем матче сочинцы сыграют дома с минским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 3 октября. Также «Сочи» проведёт домашние игры с «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо». Матчи состоятся 5 и 8 октября соответственно.
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