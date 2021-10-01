На украденные деньги Александра Радулова мошенники покупали акции компаний из Кипра

Стало известно, что покупали на украденные деньги российского хоккеиста «Даллас Старз» Александра Радулова.



Как сообщает телеграм-канал Baza, на похищенные средства покупали акции кипрских компаний. На председателя совета директоров «Транснационального банка», в котором Радулов хранил деньги, 29 сентября было заведено новое уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств групой лиц в особо крупном размере». Семья Радулова дружила с Сергеем Кононовым, который в нулевых стал председателем совета директоров «Транснационального банка». Хоккеист отправлял всю зарплату в этот банк. Как выяснилось позже (после того как у банка отозвали лицензию), Кононов распоряжался деньгами Радулова как своими.



Банкира подозревают в том, что в промежуток с 2013 по 2015 год он вместе с другими сотрудниками банка вывел со счёта Радулова 166 миллионов рублей. Сначала он перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний, чтобы отмыть украденные средства.



По словам адвоката Радулова, за восемь лет хоккеист перевёл на счета банка около 1,5 миллиардов рублей. Самого Кононова подозревают в отмывании около 6 миллиардов рублей, на банкира также возбуждено дело о мошенничестве.