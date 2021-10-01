«Динамо» М назначило Сафронова советником президента и председателя совета директоров

Андрей Сафронов стал советником президента и председателя совета директоров московского «Динамо».



«Сегодня прошло собрание команды, на котором президент клуба представил меня как своего советника. Благодарен руководству клуба, лично Аркадию Романовичу Ротенбергу, Виктору Геннадьевичу Воронину за оказанное доверие. Приступаем к работе засучив рукава. Фронт работы всегда один — добиваться результата», — приводит слова Сафронова «РБК-Спорт».



Напомним, летом в «Динамо» дважды сменился генеральный директор. В конце июля исполняющим обязанности гендиректора был назначен Анатолий Харчук, который пришёл вместо Евгения Кровопускова. 20 августа Харчука сменил Михаил Тюркин.



Сафронов ранее уже работал вместе с Тюркиным в «Динамо», занимая должность генерального директора (2010-2017). В то время команда дважды стала чемпионом России (2012, 2013).