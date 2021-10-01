«Не мог поверить глазам, когда увидел видео». Келлер — о расистском скандале на Украине

Нападающий «Аризона Койотс» Клейтон Келлер поделился мнением о расистском скандале, произошедшем во время матча Украинской хоккейной лиги между «Кременчуком» и «Донбассом».



Нападающий хозяев Андрей Денискин изобразил руками жест, будто он почистил и съел банан, в адрес темнокожего хоккеиста «Донбасса» Джейлена Смерека.



«Не мог поверить своим глазам, когда увидел видео. Это было просто ужасно. Я хотел, чтобы он знал, что я думаю о нём. В хоккее нет места расизму. Я хотел сделать всё возможное, чтобы дать ему понять, что я рядом», — приводит слова Келлера ESPN.



Отметим, что Келлер является другом Смерека.



Напомним, дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги принял решение применить к Денискину дисциплинарные санкции, предусмотренные пунктом 27 части 1 раздела 4 Дисциплинарного кодекса — обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную дисквалификацию на 10 матчей.