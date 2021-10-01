Экс-форвард ЦСКА и московского «Динамо» Попугаев, завершивший карьеру, сжёг игровую форму

Российский нападающий Никита Попугаев, ранее объявивший о завершении карьеры, сжёг свою игровую форму.



«Всем спасибо! Хорошего сезона!» — подписал Попугаев видео, опубликованное в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Никиты Попугаева.

Ранее бывший форвард сообщил, что начинает карьеру блогера.



В сезоне-2020/2021 Попугаев принял участие в 13 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе основной команды московского «Динамо» и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две передачи, затем перешёл в «Нефтехимик» и провёл 12 матчей, набрав 3 (0+3) очка.



Отметим, что за свою карьеру 22-летний форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.