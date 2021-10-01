Экс-форвард ЦСКА и московского «Динамо» Попугаев, завершивший карьеру, сжёг игровую форму

Российский нападающий Никита Попугаев, ранее объявивший о завершении карьеры, сжёг свою игровую форму.
«Всем спасибо! Хорошего сезона!» — подписал Попугаев видео, опубликованное в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Никиты Попугаева.
Ранее бывший форвард сообщил, что начинает карьеру блогера.
В сезоне-2020/2021 Попугаев принял участие в 13 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе основной команды московского «Динамо» и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две передачи, затем перешёл в «Нефтехимик» и провёл 12 матчей, набрав 3 (0+3) очка.
Отметим, что за свою карьеру 22-летний форвард успел поиграть за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего на его счету в КХЛ 78 матчей, в которых он набрал 9 (3+6) баллов.
- 1 октября 2021
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