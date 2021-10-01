«Салават Юлаев» потерпел второе поражение в сезоне, проиграв в матче с «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 8-й минуте Ник Шор с передачи Алексея Кручинина вывел новосибирцев вперёд. На 18-й минуте Евгений Чесалин, реализовав численное большинство с передачи Егора Миловзорова, увеличил преимущество гостей. Через 24 секунды Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу. На 26-й минуте Валентин Пьянов забил третий гол в ворота уфимцев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 3 октября в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Сибирь» 4 октября примет нижегородское «Торпедо».