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«Салават Юлаев» потерпел второе поражение в сезоне, проиграв в матче с «Сибирью»

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение в сезоне, проиграв в матче с «Сибирью»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шор (Кручинин) – 07:11' (5x5)   0:2 Чесалин (Миловзоров) – 17:09' (5x4)   1:2 Шмелёв (Кадейкин, Бирюков) – 17:33' (5x5)   1:3 Пьянов (Кручинин, Шор) – 25:50' (5x4)

На 8-й минуте Ник Шор с передачи Алексея Кручинина вывел новосибирцев вперёд. На 18-й минуте Евгений Чесалин, реализовав численное большинство с передачи Егора Миловзорова, увеличил преимущество гостей. Через 24 секунды Сергей Шмелёв отыграл одну шайбу. На 26-й минуте Валентин Пьянов забил третий гол в ворота уфимцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 3 октября в Казани сыграет с местным «Ак Барсом». «Сибирь» 4 октября примет нижегородское «Торпедо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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