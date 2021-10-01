«Йокерит» уверенно обыграл «Северсталь» и одержал 11-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 13-й минуте Владислав Кодола, реализовав численное большинство с передачи Ильи Хохлова, вывел гостей вперёд. На 18-й минуте Теэму Турунен сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. На 24-й минуте Ииро Пакаринен, забив в численном большинстве, вывел финскую команду вперёд. На 53-й минуте Пакаринен оформил дубль. На 58-й минуте Брайан О'Нилл забил ещё один гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 4 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Северсталь» 3 октября встретится со «Спартаком».
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