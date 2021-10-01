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«Йокерит» уверенно обыграл «Северсталь» и одержал 11-ю победу подряд

«Йокерит» уверенно обыграл «Северсталь» и одержал 11-ю победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Кодола (Хохлов) – 12:02' (5x4)   1:1 Турунен (О'Нилл, Кивистё) – 17:07' (4x5)   2:1 Пакаринен (Коссила, Йоэнсуу) – 23:34' (5x4)   3:1 Пакаринен (Лескинен) – 52:32' (5x4)   4:1 О'Нилл (Лескинен, Юнттила) – 57:33' (5x5)

На 13-й минуте Владислав Кодола, реализовав численное большинство с передачи Ильи Хохлова, вывел гостей вперёд. На 18-й минуте Теэму Турунен сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. На 24-й минуте Ииро Пакаринен, забив в численном большинстве, вывел финскую команду вперёд. На 53-й минуте Пакаринен оформил дубль. На 58-й минуте Брайан О'Нилл забил ещё один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 4 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Северсталь» 3 октября встретится со «Спартаком».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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