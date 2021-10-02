«Флорида» обыграла «Даллас», Гурьянов набрал три очка, Худобин пропустил пять шайб

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Александр Барков, Маркус Нутиваара, Кевин Коннотон, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо и Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 1 гол.

За «Даллас»дубль оформил российский нападающий Денис Гурьянов и ещё один гол забил Джейсон Робертсон. Голкипер Антон Худобин пропустил 5 голов и отметился результативной передачей на Гурьянова.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».