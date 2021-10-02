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«Флорида» обыграла «Даллас», Гурьянов набрал три очка, Худобин пропустил пять шайб

«Флорида» обыграла «Даллас», Гурьянов набрал три очка, Худобин пропустил пять шайб
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Александр Барков, Маркус Нутиваара, Кевин Коннотон, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо и Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский пропустил 1 гол.

За «Даллас»дубль оформил российский нападающий Денис Гурьянов и ещё один гол забил Джейсон Робертсон. Голкипер Антон Худобин пропустил 5 голов и отметился результативной передачей на Гурьянова.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Барков (Вераге, Гудас) – 01:17' (5x5)   2:0 Нутиваара (Монтур, Беннетт) – 10:10' (5x5)   3:0 Коннотон (Барков, Райнхарт) – 12:38' (5x5)   4:0 Уигар – 16:00' (5x5)   4:1 Гурьянов (Хейсканен, Khudobin) – 20:49' (5x4)   5:1 Юбердо (Беннетт, Уигар) – 39:48' (5x5)   5:2 Robertson (Bourque, Гурьянов) – 46:16' (5x5)   5:3 Гурьянов (Robertson) – 57:56' (5x5)   6:3 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 58:49' (en)
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