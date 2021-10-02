Гол Соколова и передача Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончился победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Остин Уотсон, Алекс Форментон, Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джон Норрис, Алекс Форментон и российский нападающий Егор Соколов. Защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зуб не отметился результативными действиями. За «Монреаль» забивали Алекс Белзил и Кристиан Дворак.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».