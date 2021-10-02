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Гол Соколова и передача Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Гол Соколова и передача Зуба помогли «Оттаве» разгромить «Монреаль»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч состоялся в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончился победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Остин Уотсон, Алекс Форментон, Ник Пол, Дрейк Батерсон, Джон Норрис, Алекс Форментон и российский нападающий Егор Соколов. Защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зуб не отметился результативными действиями. За «Монреаль» забивали Алекс Белзил и Кристиан Дворак.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
7 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уотсон (Pinto, Пол) – 03:59' (5x5)   1:1 Belzile (Уайдман, Друен) – 14:35' (5x5)   2:1 Форментон (Zub, Norris) – 16:14' (5x5)   3:1 Пол (Pinto) – 21:29' (5x5)   4:1 Батерсон (Форментон, Шабо) – 29:00' (5x5)   4:2 Дворак (Уайдман, Друен) – 32:23' (5x4)   5:2 Sokolov (Kelly) – 33:19' (5x5)   6:2 Norris (Батерсон, Шабо) – 38:13' (5x4)   7:2 Форментон (Батерсон, Norris) – 40:14' (5x5)
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