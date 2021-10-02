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«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» со счётом 7:1, Шестёркин пропустил три гола

«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» со счётом 7:1, Шестёркин пропустил три гола
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой хозяев со счётом 7:1.

В составе победителей забивали Кей Суббэн, Янне Куокканен, Тайс Томпсон и Томаш Татар, Павел Заха, Джими Веси и Дуосон Мерсер. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Мика Зибанеджад. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил 3 гола.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Суббэн (Маклауд, де Лео) – 04:29' (5x5)   2:0 Куокканен (Holtz, Суббэн) – 06:34' (5x4)   3:0 Thompson (Хэмилтон) – 12:50' (5x5)   3:1 Зибанеджад (Lundkvist, Гудроу) – 16:41' (5x4)   4:1 Татар (Уайт, Заха) – 26:09' (5x5)   5:1 Заха (Хэмилтон, Татар) – 47:26' (5x4)   6:1 Веси – 56:34' (5x5)   7:1 Mercer – 57:21' (5x5)
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