«Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс» со счётом 7:1, Шестёркин пропустил три гола

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой хозяев со счётом 7:1.
В составе победителей забивали Кей Суббэн, Янне Куокканен, Тайс Томпсон и Томаш Татар, Павел Заха, Джими Веси и Дуосон Мерсер. Единственный гол за «Рейнджерс» забил Мика Зибанеджад. Российский голкипер Игорь Шестёркин пропустил 3 гола.
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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