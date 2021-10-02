«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, дома переиграв «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Александра Андриевского.

На 44-й минуте Динар Хамидуллин вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Ушенин и Либор Шулак. На 48-й минуте Теодор Леннстрём в двойном большинстве сравнял счёт, ассистентские очки получили Даниэль Заар и Дамир Жафяров. На 55-й минуте Артём Гареев забросил вторую шайбу в ворота Петра Кочеткова.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Адмирал» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 4 октября.