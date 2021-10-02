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«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, дома переиграв «Торпедо»

«Адмирал» одержал вторую победу в сезоне, дома переиграв «Торпедо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Александра Андриевского.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Хамидуллин (Ушенин Владислав, Шулак) – 43:48' (5x5)   1:1 Леннстрём (Заар, Жафяров) – 47:04' (5x3)   2:1 Гареев (Манукян) – 54:44' (5x5)

На 44-й минуте Динар Хамидуллин вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Владислав Ушенин и Либор Шулак. На 48-й минуте Теодор Леннстрём в двойном большинстве сравнял счёт, ассистентские очки получили Даниэль Заар и Дамир Жафяров. На 55-й минуте Артём Гареев забросил вторую шайбу в ворота Петра Кочеткова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». «Адмирал» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 4 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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