Бьёрнинен и Кадейкин — лучшие игроки первого месяца сезона КХЛ по игре на вбрасываниях

Стали известны имена лучших и худших игроков КХЛ по игре на точке (минимум 100 вбрасываний) по итогам первого месяца сезона.



Лучшие:



Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») — 64,9%

Александр Кадейкин («Салават Юлаев») — 64,8%

Патрис Кормье («Автомобилист») — 62,3%

Максим Соркин (ЦСКА) — 62,3%

Стефан Да Коста («Автомобилист») — 60,6%

Лукаш Седлак («Трактор») — 60,6%

Эрик О'Делл («Динамо» М) — 59,9%

Корбан Найт («Авангард») — 59,6%

Илья Сафонов («Ак Барс») — 59,6%

Илья Каблуков («Авангард») — 59,6%



Худшие:



Василий Глотов (ХК «Сочи») — 33,9%

Марио Кемпе («Динамо» Мн) — 34,9%

Роман Горбунов («Динамо» Мн) — 37,4%

Глеб Шашков («Спартак») — 38,6%

Кёртис Валк («Барыс») — 39,3%

Денис Вихарев (ХК «Сочи») — 40,7%

Вячеслав Ушенин («Адмирал») — 41,7%

Данила Квартальнов («Спартак») — 42,3

Андрей Чивелёв («Нефтехимик») — 42,7%

Александр Шаров («Амур») — 43,3%

…

17. Вадим Шипачёв («Динамо» М) — 45,3%