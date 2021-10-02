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Бьёрнинен и Кадейкин — лучшие игроки первого месяца сезона КХЛ по игре на вбрасываниях

Бьёрнинен и Кадейкин — лучшие игроки первого месяца сезона КХЛ по игре на вбрасываниях
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Стали известны имена лучших и худших игроков КХЛ по игре на точке (минимум 100 вбрасываний) по итогам первого месяца сезона.

Лучшие:

Ханнес Бьёрнинен («Йокерит») — 64,9%
Александр Кадейкин («Салават Юлаев») — 64,8%
Патрис Кормье («Автомобилист») — 62,3%
Максим Соркин (ЦСКА) — 62,3%
Стефан Да Коста («Автомобилист») — 60,6%
Лукаш Седлак («Трактор») — 60,6%
Эрик О'Делл («Динамо» М) — 59,9%
Корбан Найт («Авангард») — 59,6%
Илья Сафонов («Ак Барс») — 59,6%
Илья Каблуков («Авангард») — 59,6%

Худшие:

Василий Глотов (ХК «Сочи») — 33,9%
Марио Кемпе («Динамо» Мн) — 34,9%
Роман Горбунов («Динамо» Мн) — 37,4%
Глеб Шашков («Спартак») — 38,6%
Кёртис Валк («Барыс») — 39,3%
Денис Вихарев (ХК «Сочи») — 40,7%
Вячеслав Ушенин («Адмирал») — 41,7%
Данила Квартальнов («Спартак») — 42,3
Андрей Чивелёв («Нефтехимик») — 42,7%
Александр Шаров («Амур») — 43,3%

17. Вадим Шипачёв («Динамо» М) — 45,3%

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