«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Трактору»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Теэму Пулккинен с передачи Ника Бэйлена увеличил преимущество «Трактора». На 27-й минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу. Через две минуты Алексей Береглазов сравнял счёт. На 36-й минуте Вячеслав Основин вывел челябинскую команду вперёд. За 22 секунды до конца периода Кирилл Капустин с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота «Авангарда». На 48-й минуте Наиль Якупов с передачи Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилистом». «Трактор» примет «Йокерит». Обе встречи пройдут 4 октября.
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