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«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Трактору»

«Авангард» потерпел пятое поражение в сезоне, уступив в гостях «Трактору»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Бывальцев (Бэйлен, Пулккинен) – 08:48' (5x4)   2:0 Пулккинен (Бэйлен) – 16:34' (5x4)   2:1 Найт (Грицюк, Готовец) – 26:31' (5x5)   2:2 Береглазов (Жарков, Дедунов) – 28:50' (5x5)   3:2 Основин (Фатеев, Шолохов) – 35:02' (5x5)   4:2 Капустин (Яруллин) – 39:38' (5x5)   4:3 Якупов (Толчинский) – 47:51' (5x5)

На 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Теэму Пулккинен с передачи Ника Бэйлена увеличил преимущество «Трактора». На 27-й минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу. Через две минуты Алексей Береглазов сравнял счёт. На 36-й минуте Вячеслав Основин вывел челябинскую команду вперёд. За 22 секунды до конца периода Кирилл Капустин с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота «Авангарда». На 48-й минуте Наиль Якупов с передачи Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с местным «Автомобилистом». «Трактор» примет «Йокерит». Обе встречи пройдут 4 октября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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