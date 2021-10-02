Гатиятулин: выход Гарипова на «Авангард» был запланирован. Никаких вопросов к нему нет

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятуллин рассказал о планах выпустить Эмиля Гарипова на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:3).
«Выход Гарипова на матч с бывшей командой? Это было запланировано, и Эмиль провёл хороший матч. Он набирает форму, входит в игру. Где-то, возможно, не хватает игровой практики, но он достаточно уверенно действует. Никаких вопросов к нему нет. Следующий матч сыграет Вилл, а дальше будем думать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, на 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Теэму Пулккинен с передачи Ника Бэйлена увеличил преимущество «Трактора». На 27-й минуте Корбан Найт отыграл одну шайбу. Через две минуты Алексей Береглазов сравнял счёт. На 36-й минуте Вячеслав Основин вывел челябинскую команду вперёд. За 22 секунды до конца периода Кирилл Капустин с передачи Альберта Яруллина забросил четвёртую шайбу в ворота «Авангарда». На 48-й минуте Наиль Якупов с передачи Сергея Толчинского сократил отставание до минимума.
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