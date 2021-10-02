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«Куньлунь» дома обыграл «Витязь», у Патрика Фу 2+2

«Куньлунь» дома обыграл «Витязь», у Патрика Фу 2+2
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Сегодня, 2 октября, на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал «Витязь» и одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

На 25-й минуте Паркер Фу открыл счёт в матче с передачи Люка Локхарта, на 29-й Александр Яремчук сравнял счёт – ему ассистировал Фёдор Малыхин, а на 33-й Паркер Фу оформил дубль и снова вывел «Куньлунь» вперёд после ассистов Виктора Бартли и Спенсера Фу. На 43-й минуте «Витязь» снова сравнял счёт благодаря голу Нико Оямяки, который отличился с передач Миро Аалтонена и Даниэля Одетта, а на 54-й Спенсер Фу забросил третью шайбу хозяев. Ассистировал ему Паркер Фу.

За 23 секунды до конца третьего периода китайцы забросили ещё одну шайбу: Люк Локхарт отличился с передачи Патрика Фу.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Фу (Локхарт) – 24:24' (4x5)   1:1 Яремчук (Малыхин) – 28:47' (5x4)   2:1 Фу (Бартли, Фу) – 32:03' (5x5)   2:2 Оямяки (Аалтонен, Одетт) – 42:42' (5x4)   3:2 Фу (Фу) – 53:03' (5x5)   4:2 Локхарт (Фу, Фу) – 59:37' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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