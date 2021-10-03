ХК «Сочи» крупно уступил в первом матче под руководством Андрея Назарова минскому «Динамо»

ХК «Сочи» в дебютном матче главного тренера Андрея Назарова уступил дома минскому «Динамо» со счётом 3:7 (1:1, 1:3, 1:3). Встреча состоялась на стадионе «Большой».
Счёт на 10-й минуте открыл форвард гостей Роман Горбунов, ассистенты – Адам Альмквист и Кирилл Воронин. На последней минуте первого периода в большинстве восстановил равенство Янис Якс, авторы голевой передачи – Иван Мищенко и Кирилл Петьков.
На 22-й минуте вперёд команду Крэйга Вудкрофта вывел Владимир Алистров, ему ассистировали Антон Линдхольм и Тайлер Граовац. Через минуту снова сравнял счёт форвард Никита Точицкий, голевой пас отдали Мищенко и Якс.
На 29-й минуте «Динамо» вышло вперёд усилиями шведского защитника Лукаса Бенгтссона, Тейлор Бек и Граовац – соавторы голевой атаки. На 37-й минуте увеличил разрыв в счёте Марио Кемпе, Суворов и Сапего записали на свой счёт результативные очки.
На четвёртой минуте третьего периода пятую шайбу в ворота Магнуса Хелльберга отправил Павел Варфоломеев, ассистенты — Воронин и Линдхольм. На 48-й минуте матча третий гол в составе «Сочи» забил Точицкий, оформив дубль.
Через две минуты в ситуации «пять на три» забросил Кемпе, эта шайба для него стала второй в игре. Ассистенты — Бенгтссон и Бек.
На последней минуте встречи заключительную шайбу в игре забросил в большинстве Варфоломеев, который также оформил дубль.
«Сочи» потерпел пятое поражение подряд, продолжая занимать последнее место в таблице Западной конференции, минчане одержали третью победу кряду, набрав 15 очков после 12 матчей.
В следующей игре «Сочи» встретится дома с «Салаватом Юлаевым» (вторник, 5 октября). «Динамо» в этот же день в гостях сыграет с «Ак Барсом».
- 3 октября 2021
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