Кудашов: четвёртая игра за шесть дней – «Динамо» не хватило сил

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:4).



«Сегодня проиграли в движении. Четвёртая игра за шесть дней – не хватило сил. Когда проигрываешь конёк, не успеваешь за соперником и совершаешь ошибки – отсюда идут удаления. Тем не менее благодарю ребят за то, что пытались исправить ситуацию и бились до последнего», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, «Динамо» потерпело второе поражение в сезоне, после 13 матчей находясь на первом месте в таблице Западной конференции с 22 очками. «Металлург» возглавляет таблицу Востока, набрав 24 балла при идентичном количестве сыгранных матчей.