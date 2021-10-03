Галимов: матч «Ак Барса» и «Салавата» транслировали на ESPN? Пускай учатся

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:0).
«Выиграли, все молодцы. Как удалось посадить соперника на колени и бросить точно в девятку во время заброшенной шайбы? Не знаю, он сам упал, осталось только попасть. Мы шли «2 в 1», я думал сначала отдать пас, но вроде догоняли, и решил сам бросать.
До последнего переживал за итоговый результат? Конечно, там же у «Салавата» вышли художники. Как меняется моя игра по ходу сезона, что-то мешало в начале? Ничего не мешало. Продолжаю работать, всё хорошо будет.
Есть какая-то тяжесть от того, что спрашивают как с лидера? Как с лидера – громко сказано. Играем в свою игру, стараемся помогать команде своим звеном.
Тройка легионеров «Салавата» – сильнейшая в лиге? Не знаю. Не думал об этом.
Матч сегодня транслировали на канале ESPN? Пускай учатся (смеётся)», — приводит слова Галимова официальный сайт «Ак Барса».
- 3 октября 2021
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