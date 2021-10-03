Главный тренер «Спартака» подвёл итоги победного матча с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (2:0).



«Хотелось бы поздравить с победой всех болельщиков «Спартака». Игра была тяжёлая – соперник держал нас в тонусе все 60 минут. Но ребята – молодцы, играли по заданию и только на победу.



Как прокомментирую результативность Джейка Виртанена? Он молодец, потихоньку набирает форму, мог забить сегодня и больше. Мы только рады, когда игроки забивают – стараемся, чтобы отличались все. Но выигрывает вся команда, а не один игрок. Хорошая сегодня была игра – все бились друг за друга.



По такой игре показалось, что «Спартак» мог сегодня забить больше? Да, много моментов было – два выхода 1-в-0. Но это хоккей – бывает, что и в пустые не забивают. Надо использовать свои моменты, потому в следующих играх – соперник может не простить, и чем больше мы забьём, тем лучше», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.