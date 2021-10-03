Голдобин набрал 16 очков за 11 матчей сезона. В прошлом сезоне — 19 баллов за 40 игр

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (4:2).



Форвард отличился на 28-й, 43-й и 57-й минутах встречи. На счету Голдобина в данный момент 16 (8+8) результативных баллов в 11 играх сезона-2021/2022 при показателе полезности "+9".

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В прошедшем сезоне Голдобин отличился шесть раз и отдал 13 передач в 40 матчах регулярного чемпионата за ЦСКА и «Металлург». В плей-офф 25-летний нападающий забросил пять шайб и ассистировал 4 раза в 12 встречах.



В следующем матче, во вторник, 5 октября, «Металлург» сыграет в гостях с московским «Спартаком».