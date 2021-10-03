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Лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачёв получил удаление до конца матча за удар Артёма Земчёнка между ног, видео момента

Главную звезду КХЛ выгнали с матча за удар между ног! Шипачёв спорил с судьями, но тщетно
Сергей Емельянов
Вадим Шипачёв получил удаление до конца матча
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В отсутствие главного тренера «Магнитка» обыграла «Динамо» в дуэли лидеров КХЛ. Исход встречи решил хет-трик Николая Голдобина.

Воробьёв пропустил матч с «Динамо» из-за положительного теста на коронавирус

К началу очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге оставалось всего две команды, потерпевшие лишь по одному поражению в регулярном чемпионате сезона-2021/2022. Московское «Динамо» с 11 победами в 12 матчах занимало первое место в Западной конференции, в свою очередь, магнитогорский «Металлург» с аналогичным результатом лидировал на Востоке. У матча лучших на данный момент клубов лиги хватало дополнительных интриг и помимо непосредственно турнирного положения команд.

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Например, обоими коллективами сейчас руководят бывшие главные тренеры сборной России. Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов сначала входил в штаб Ильи Воробьёва в национальной команде, а затем именно воспитанник электростальского хоккея сменил рулевого «Магнитки» на тренерском мостике сборной России. Однако очного противостояния Кудашова и Воробьёва в воскресенье не случилось. За несколько часов до начала матча из стана уральского клуба пришло известие о положительном тесте на коронавирус у Воробьёва.

«Сейчас главный тренер «Металлурга» находится на самоизоляции. При этом был сдан второй тест, чтобы исключить ложноположительные результаты. Руководить командой в сегодняшней игре будет Марк Френч», – сообщила пресс-служба «Магнитки» в «Твиттере».

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Отличный первый период от «Магнитки»

Отсутствие Воробьёва на лавке никоим образом не отразилось на боевом настрое гостей. Уральцы куда увереннее хозяев вошли в игру и открыли счёт в самом начале первого периода. Уже на второй минуте матча защитник «Магнитки» Артём Минулин с ходу зарядил от синей линии — голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров из-за трафика не смог среагировать на бросок, и шайба залетела в ближний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Игровое преимущество магнитогорской команды в первом периоде было подавляющим. Стартовую двадцатиминутку уральцы завершили более чем с трёхкратным превосходством по броскам в створ – 17:5. На руку им были два удаления в составе динамовцев – сначала в штрафной бокс отправился Михаил Фисенко, а затем высоко поднятой клюшкой сыграл Владислав Ефремов. В большинстве уральцы создали целый ряд неплохих моментов, но Бочаров сохранил минимальное отставание для «Динамо» в счёте.

Шипачёв гнался за новыми рекордами

Забивать уральцы могли и на первых минутах второго периода, но сначала Джош Карри броском в упор не смог переиграть Бочарова, а затем пушечный выстрел Анатолия Никонцева гулко сотряс перекладину. «Магнитка» давила, но удаление бывшего динамовца Алексея Маклюкова спутало карты гостям. В этом сезоне нарушать правила в игре с московским «Динамо» крайне опасное занятие – бело-голубые занимают первое место в лиге по реализации большинства, в среднем используя каждое третье удаление в стане соперника.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Минулин (Голдобин, Зернов) – 01:37' (5x5)   1:1 Клинкхаммер (О'Делл, Шипачёв) – 22:53' (5x4)   1:2 Голдобин (Земчёнок) – 27:39' (5x5)   1:3 Голдобин (Лайпсик) – 42:09' (5x5)   2:3 Клинкхаммер (Ефремов) – 54:40' (4x5)   2:4 Голдобин – 57:08' (5x5)

На сей раз динамовцы использовали своё первое же большинство в матче – отличился Роб Клинкхаммер, замкнувший штангу после точного паса в исполнении Вадима Шипачёва. Для канадского форварда заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне, тогда как Шипачёв набрал очки в 13-м матче подряд со старта регулярного чемпионата. Самый звёздный игрок КХЛ продолжает штурмовать как локальные рекорды московского «Динамо», так и глобальные достижения уровня всей лиги.

В случае набора очков в следующей игре Шипачёв повторит рекорд Александра Радулова по длительности результативной серии со старта регулярки. В 2010 году, будучи игроком «Салавата Юлаева», Радулов набирал очки в 14 матчах кряду в начале регулярного чемпионата. Теперь его достижение может повторить капитан «Динамо». Заодно Вадим может сравняться и с Александром Овечкиным, которому на протяжении последних девяти лет принадлежит клубный рекорд по серии с набранными очками. В сезоне-2012/2013 Овечкин набирал очки в 14 матчах кряду, когда играл за «Динамо» во время локаута в НХЛ.

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Но получил удаление до конца матча за удар между ног

Вот только вопрос, сумеет ли нападающий принять участие в следующем матче «Динамо» с ЦСКА, пока что остаётся открытым. На 34-й минуте встречи с «Магниткой» лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата КХЛ заработал удаление до конца матча за удар клюшкой. 34-летний форвард в борьбе за шайбу угодил клюшкой между ног защитнику «Магнитки» Артёму Земчёнку, за что и был наказан удалением «5+20». Главные арбитры Константин Оленин и Алексей Раводин прибегли к помощи видеоповтора, после просмотра которого подтвердили наложение столь сурового штрафа на Шипачёва. Судя по повтору момента, Вадим пытался подбить клюшку защитника уральцев, но промахнулся и угодил сопернику в пах. Шипачёв пытался оспорить вердикт арбитров, но безуспешно. Теперь удаление динамовца будет рассматривать Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На дубль Клинкхаммера Голдобин ответил хет-триком

К моменту удаления Шипачёва хозяева уже уступали в счёте – 1:2. «Магнитка» вышла вперёд после точного броска Николая Голдобина. Проводящий отличный сезон нападающий правым краем закатился в зону атаки и резким броском направил шайбу в дальний угол ворот. 87-й номер уральцев вообще стал главным героем матча, ведь именно он оформил дубль (и это был ещё не конец) в начале третьего периода. Голдобин выехал из-за ворот «Динамо» и шикарным броском запустил шайбу в дальний угол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В оставшееся время динамовцам удалось сократить отставание до минимума, причём гол хозяева забили при игре в меньшинстве – дубль оформил Клинкхаммер. У команды Кудашова оставалось ещё пять минут на спасение матча, но на большее бело-голубых уже не хватило. Все вопросы о победителе матча снял неудержимый Голдобин, оформивший хет-трик. Таким образом, финальная сирена зафиксировала второе поражение динамовцев в нынешнем сезоне. В следующем матче они примут на домашнем льду ЦСКА, но сыграет ли в этой встрече Шипачёв, теперь решать СДК КХЛ.

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