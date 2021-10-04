Стала известна дата предоставления расширенных списков сборных для участия в ОИ-2022

Стала известна крайняя дата подачи списков игроков для участия в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2022 года.



Как цитируют «РИА Новости Спорт» бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.



Напомним, Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. НХЛ и профсоюз игроков лиги согласились отпустить хоккеистов на Игры в Пекине. Ранее в лиге заявляли, что она сохранит за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения. Окончательное решение будет принято до 10 января.