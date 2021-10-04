Три суперзвезды НХЛ уже точно едут на Олимпиаду. Скоро объявят всех кандидатов!

Игроки НХЛ вернулись на Олимпиаду

На протяжении долгих месяц Национальная хоккейная лига, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея вели затяжные переговоры об участие лучших игроков планеты в Олимпийских играх 2022 года. Наконец 3 сентября НХЛ объявила о достижении соглашения по участию игроков организации в олимпийском турнире. Североамериканская лига дала добро на поездку своих игроков в Китай, а это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея.

В решении североамериканской лиги есть важный нюанс. В своём релизе НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года (по сведениям инсайдеров). За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено. В ином случае НХЛ должна будет возместить все связанные с этим убытки. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Однако судя по дальнейшим заявлениям официальных лиц участию главных мировых звёзд в Олимпиаде практически ничего не угрожает. Только резкая вспышка коронавируса в Китае может сорвать хоккейный праздник, но в случае подобного развития событий, скорее всего, никакой Олимпиады не будет в принципе.

Сборная Канады назвала первых игроков, которые сыграют в Пекине

А пока же североамериканские сборные уже начинают максимально раскручивать своё возвращение на олимпийскую авансцену. В прошлом месяце странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, и первым предоставленной возможностью воспользовались в Федерации хоккея Канады. Тремя счастливчиками стали суперзвёзды НХЛ – это капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело. Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг сказал, что выбор сборной был предельно простым. Имена были отправлены в олимпийский комитет Канады, который впоследствии направил их в МОК.

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«Само собой, всем понятно, игроками какого калибра являются Сидни и Коннор, а Алекс, в свою очередь, имеет за плечами огромный опыт выступлений на ОИ-2014 в Сочи, ЧМ-2016 и капитанства в «Сент-Луиз Блюз» в 2019 году, когда команда завоевала Кубок Стэнли. Эти ребята находятся на пике своей карьеры, они уже всем доказали, что имеют дух победителей.

Я разговаривал с Кросби больше, чем с любым другим хоккеистом только из-за моих давних дружеских отношений с ним. Безусловно, он будет лидером нашей сборной. Он будет большим подспорьем для тренерского штаба, передавая их установки остальным игрокам. Для меня он просто Сидни Кросби. Он лучший игрок на планете уже более десяти лет кряду. Я не думаю, что остальные игроки будут испытывать какие-либо трепетные чувства перед ним, но уважать будут – совершенно точно», — цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

Напомним, что управлять, возможно, самым сильным составом в истории сборной Канады доверено двукратному обладателю Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джону Куперу. Его ассистентами станут Брюс Кэссиди, Питер Дебур и Барри Тротц, возглавляющие «Бостон», «Вегас» и «Айлендерс» соответственно. Каждый из перечисленных специалистов в своей карьере добирался как минимум до финала Кубка Стэнли, а Тротц в 2018 году привёл «Вашингтон» к победе в плей-офф НХЛ.

Когда дедлайн на объявление расширенных составов?

Остальные сборные пока не спешат объявлять первые имена в своих составах на Олимпийские игры. При этом важно заметить, что в срок до 15 октября всем без исключения командам необходимо предоставить так называемый лонг-лист из 55 игроков, которые будут кандидатами в олимпийские сборные. Именно из этого расширенного листа в январе главные тренеры сборных будут формировать окончательные составы своих команд.

«С нашей стороны бумаги об участии НХЛ в Олимпиаде подписаны. Ведём активные переговоры с МОК, с оргкомитетом Игр в Пекине. Дедлайн на расширенные списки сборных — 15 октября. В нашем договоре с НХЛ есть оговорка по ковиду — если будут какие-то проблемы, связанные с пандемией, они могут не приехать», — говорил 21 сентября в Санкт-Петербурге теперь уже бывший президент ИИХФ Рене Фазель.

Что известно о подготовке других команд?

Главный тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлёв на выходных рассказал местным журналистам, что итоговый состав «Тре крунур» будет назван 24 января на специальной пресс-конференции. В ближайшее время специалист намерен отправиться за океан, чтобы провести беседы с кандидатами в олимпийскую команду.

В этом ему помогут легендарные в прошлом шведские хоккеисты Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг. Бывшие игроки «Ред Уингз» стали консультантами Гарпенлёва в национальной команде. Никлас и Хенрик после завершения своих игровых карьер живут в Детройте и имеют постоянный доступ к своим соотечественникам, выступающим в НХЛ.

Сам Гарпенлёв планирует совершить две поездки за океан вместе со своими помощниками по тренерскому штабу – Маркусом Окербломом, Маркусом Рагнарссоном и тренером по работе с вратарями Стефаном Ладе. По словам главного тренера «Тре крунур», наиболее важными это поездки станут для Ладе, так как Стефан давно не общался со шведскими голкиперами, играющими за океаном.

Сборная Финляндии в конце июля – начале августа провела тренировочный сбор на родине с участием игроков НХЛ. По большому счёту, именно тогда главный тренер финской команды Юкка Ялонен и назвал тот самый лонг-лист для участия в Олимпиаде. Не получил вызова в национальную команду защитник «Филадельфии» Расмус Ристолайнен, давно испортивший отношения с тренерским штабом и национальной федерацией.



Остальные федерации, за исключением российской, уже давно определились с тренерскими штабами своих команд. Сборную США повезёт в Пекин двукратный обладатель Кубка Стэнли Майк Салливан. Его помощниками стали Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс и Райан Миллер. Рирден помогает Салливану в «Пингвинз», а до этого был главным тренером «Вашингтон Кэпиталз». Куинн работал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. Хайнс является действующим главным тренером «Нэшвилл Предаторз». Экс-вратарь клубов НХЛ Миллер завершил карьеру в 2021 году после 18 сезонов в лиге.

Работу с чешской сборной продолжит тренерский штаб Филипа Пешана, а меньше всего на данный момент известно о состоянии сборной России. С грехом пополам мы узнали, что повезёт команду в Пекин бывший генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов, а вот с его помощниками на данный момент определённости нет.