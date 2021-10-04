Первый вице-президент «Металлурга» высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне КХЛ

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выступление клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«У команды есть своё лицо, она показывает хоккей, который нравится болельщикам. Физически ребята подготовлены очень неплохо. Дальше игра покажет, сыграли только меньшую часть сезона. Ни одна команда не сохраняет в течение сезона свой темп, рано или поздно спад наступает, но есть ротация, резерв. Шапкозакидательских настроений быть не может. Чемпионат сложный, любая команда может преподнести сюрприз.



Тяжело по первому месяцу сказать об уровне лиги. Команды немного подравнялись, ярко выраженных лидеров пока нет. Одно-два поражения – и тебя отбросит в таблице. Непредсказуемость в каждом матче вызывает интерес у болельщиков, позволяет некоторым игрокам открыться с новой стороны», – приводит слова Ласькова «РИА Новости Спорт».