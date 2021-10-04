У «Металлурга» всего одно поражение в 13 матчах! Команда Воробьёва выдала гениальный старт

В активе 10 побед подряд и лучшая, наряду с московским «Динамо», атака в лиге. Уральцы играют так, как в свои лучшие чемпионские годы.

Накануне магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл московское «Динамо» (4:2) и, набрав 24 очка, единолично возглавил общую турнирную таблицу КХЛ. Главный тренер Илья Воробьёв из-за положительного теста на ковид руководил командой удалённо, но и это не помешало его коллективу выступить более чем достойно.

«Сегодня утром мы узнали, что Воробьёв сдал положительный тест, но никаких симптомов у него нет. Он прислал смс. Старались не вносить больших изменений, не отклоняться от своей игры. Просто утром на тренировке пришлось чуть больше говорить, чем обычно. Во-первых, тренеры поделили между собой обязанности, а во-вторых, нужно было поговорить с командой о том, как будет проходить сегодняшний матч. Пока ждём информации по Воробьёву. Надеемся, что он скоро вернётся», – заявил после победы над бело-голубыми канадец Марк Френч, руководивший гостями с лавки.

Всего в активе «Магнитки» уже 12 побед в 13 матчах и 10 выигрышей подряд. Уральцы выдали гениальный старт и выглядят так, как в свои лучшие чемпионские годы. Правда, сейчас у «металлургов» нет тройки Мозякин – Коварж – Зарипов, но появились другие ребята, раскрывшиеся в том числе под руководством нынешнего тренерского штаба.

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Достаточно посмотреть, как, например, накануне сыграл Николай Голдобин, от которого без особых сожалений отказались в ЦСКА. Форвард оформил хет-трик, выдал голевой пас и поучаствовал во всех голевых комбинациях своей команды. И Голдобин – далеко не единственный пример. Новую роль в команде получил Никита Коростелёв (он тоже пришёл из ЦСКА), хорошо выглядит Семён Кошелев, в настоящих лидеров превратились Максим Карпов и Анатолий Никонцев. Получает игровое время и развивается талантливый форвард Данила Юров.

Постепенно начинает прибавлять и выменянный из «Авангарда» Денис Зернов, попавший под шквал критики со стороны СМИ за слабый показатель полезности. Здесь Илья Петрович тоже всё разложил по полочкам.

«Давит ли на Дениса Зернова большой минус показателя полезности? Знаете, мы просматривали все голы, где он участвовал. Процентов 70 он вообще не при делах. Это один матч был, где он схватил много. При двух-трёх голах, может, он где-то чуть-чуть мог лучше играть. Но это не его грубейшие ошибки были. Поэтому такое иногда в хоккее случается. И, если бы Денис не умел играть в обороне, он бы не играл у меня в меньшинстве. Они с Карповым играют в меньшинстве — первая пара. Поэтому всё нормально», — отметил тренер.

Одна из основных причин успехов нынешнего «Металлурга» – ставка на игровиков и на комбинационный хоккей. Теперь чётко ясно, для чего уральцы провернули обмен Прохоркин – Зернов. И именно по этой же причине они пригласили в свой состав далеко не самых габаритных, но техничных и обученных форвардов-иностранцев вроде Филиппа Майе. Как мы видим, подобная философия приносит свои плоды. «Магнитка» – не только лидер, но и одна из самых зрелищных и атакующих команд КХЛ. Не зря в активе коллектива Воробьёва уже 55 заброшенных шайб. Столько же, сколько и у московского «Динамо».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впереди у «Металлурга» непростой календарь: предстоит сыграть ещё один матч в Москве со «Спартаком», затем – поездка в Казань и домашняя серия с ХК «Сочи», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Но отчётливо видно, что запас прочности и физическая готовность у магнитогорцев есть. Самое главное, чтобы стороной обходили все болячки и форс-мажорные ситуации. Вроде той, которая случилась с Ильёй Воробьёвым накануне игры с «Динамо».

Нет сомнений, что «Металлург» будет в числе основных претендентов на Кубок Гагарина. Фундамент у команды есть, мастеровитых игроков хватает, а тренерский штаб грамотно и продуктивно выполняет свою работу. С каждым матчем наблюдать за «Магниткой» всё интереснее.