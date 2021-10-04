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Питерс: наконец-то «Автомобилист» чаще играл в большинстве, чем в меньшинстве

Питерс: наконец-то «Автомобилист» чаще играл в большинстве, чем в меньшинстве
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча с «Авангардом» (5:2).

«Сегодня самое главное, что была дисциплина. Она вышла на первый план. Наконец-то мы чаще играли в большинстве, чем в меньшинстве. И мы смогли его реализовать. Особенно мне понравилось, как мы провели наше четвёртое большинство, оно было очень опасным. Рад, что Патрис Кормье забросил шайбу. Также важно, как мы сыграли в меньшинстве – все хорошо поработали. Но самое главное, это дисциплина – мы держались подальше от скамейки штрафников и смогли играть на площадке целой пятёркой.

Почему Принс не играл в третьем периоде? Он получил небольшое повреждение, когда упал во втором периоде. В зоне атаки при столкновении игрок соперника навалился на него, и он почувствовал неприятные ощущения в районе колена, поэтому завтра с утра он пройдёт обследование, но я надеюсь, что ничего серьёзного там нет и он просто поберёгся сегодня.

У Василевского первое очко в сезоне? Алексей сегодня сыграл потрясающе. Он был самым физически одарённым игроком на площадке. И очки здесь не имеют такого большого значения. Скорее, стоит отметить тот объём работы, который он выполняет. Сегодня вместе со Зборовским он проделал огромную работу. Я им очень доволен», — приводит слова Питерса пресс-служба клуба.

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