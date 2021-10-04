Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: кажется, что после каждой ошибки «Авангарда» шайба заходит в наши ворота

Хартли: кажется, что после каждой ошибки «Авангарда» шайба заходит в наши ворота
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:5).

«Поздравляю «Автомобилист» с победой. К сожалению, пока так кажется, что после каждой нашей ошибки шайба заходит в наши ворота. Конечно, это не добавляет нам никакой уверенности в своих силах. Мы старались, мы пытались догнать, но никак не могли забросить шайбу, которая сравняла бы счёт», — приводит слова Хартли пресс-служба омского клуба.

В настоящий момент «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 12 встречах.

В следующем матче, который пройдёт в среду, 6 октября, омский клуб в гостях встретится с «Барысом».

Новость по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин сразу попал в лидеры, канадец Питерс падает всё ниже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021