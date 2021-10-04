Хартли: кажется, что после каждой ошибки «Авангарда» шайба заходит в наши ворота

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:5).



«Поздравляю «Автомобилист» с победой. К сожалению, пока так кажется, что после каждой нашей ошибки шайба заходит в наши ворота. Конечно, это не добавляет нам никакой уверенности в своих силах. Мы старались, мы пытались догнать, но никак не могли забросить шайбу, которая сравняла бы счёт», — приводит слова Хартли пресс-служба омского клуба.



В настоящий момент «Авангард» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 очков в 12 встречах.



В следующем матче, который пройдёт в среду, 6 октября, омский клуб в гостях встретится с «Барысом».

Новость по теме Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин сразу попал в лидеры, канадец Питерс падает всё ниже