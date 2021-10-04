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Гатиятулин — о 3:2 с «Йокеритом»: готовились к игре с ними, всегда тяжёлые матчи

Гатиятулин — о 3:2 с «Йокеритом»: готовились к игре с ними, всегда тяжёлые матчи
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2, бул.).

«Готовились к игре с «Йокеритом», всегда с ними тяжёлые матчи, особенно домашние. Хотелось победить, рады, что нам это удалось.

По встрече – неплохо провели первый период, во втором немного отклонились от игрового задания, стали переигрывать смены, соперник начал больше контролировать шайбу. Потратили очень много сил при игре у себя в зоне. Тем не менее сыграли самоотверженно. В третьем периоде добавили в движении, создали несколько моментов, но не сумели их реализовать.

Одержали победу, чему очень рады. Ещё раз хотел бы поблагодарить наших болельщиков, нам важна их поддержка. Спасибо.

Чересчур открыто играем в каких-то моментах. Работа над потерями в зоне атаки, которые приводят к опасным моментам в своей зоне, ведётся. Сегодня пропустили первый гол после потери в средней зоне. Работаем, объясняем, как избегать такие моменты.

Чего не хватает Виталию Абрамову? Видно желание забить гол. Возможно, это поддавливает. Разговариваем с ним. Есть хорошие моменты. Забьёт гол и будет ещё увереннее играть», – цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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