Российский голкипер Бердин отправлен «Виннипегом» в фарм-клуб АХЛ

Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин отправлен в фарм-клуб.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Мурат Эйтс, игрок отправлен в АХЛ в состав «Манитоба Мус».



Напомним, 23-летний российский вратарь в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.



В прошедшем сезоне голкипер провёл 14 матчей в КХЛ за СКА, выиграв в шести из них, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. Затем он отправился в АХЛ, сыграв 30 матчей за «Манитобу», одержав 13 побед, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру и отбивая 89,7% бросков.



Бердин был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 157-м номером.