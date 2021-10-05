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Московское «Динамо» и «Йокерит» совершили обмен хоккеистами

Московское «Динамо» и «Йокерит» совершили обмен хоккеистами
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Между московским «Динамо» и финским «Йокеритом» произведён обмен игроками.

Как сообщает официальный сайт клуба из Хельсинки, бело-голубые получили права на 27-летнего нападающего Саку Мяэналанена, «Йокерит» – права на 23-летнего шведского форварда Оскара Стеена, игрока системы «Бостон Брюинз», а также денежную компенсацию.

Мяэналанен начал сезон-2021/2022 в «Кярпяте», проведя восемь матчей и набрав 8 (1+7) очков. В составе «Йокерита» за два сезона в КХЛ он сыграл в 64 играх, сумев набрать 20 (8+12) баллов. В десяти матчах Кубка Гагарина Мяэналанен забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Турнирная таблица КХЛ

Стеен в прошедшем сезоне сыграл три матча в НХЛ за «Бостон». В АХЛ за фарм-клуб «Брюинз» он сыграл в 23 матчах, набрав 11 (5+6) очков.

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