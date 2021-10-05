Московское «Динамо» и «Йокерит» совершили обмен хоккеистами
Поделиться
Между московским «Динамо» и финским «Йокеритом» произведён обмен игроками.
Как сообщает официальный сайт клуба из Хельсинки, бело-голубые получили права на 27-летнего нападающего Саку Мяэналанена, «Йокерит» – права на 23-летнего шведского форварда Оскара Стеена, игрока системы «Бостон Брюинз», а также денежную компенсацию.
Мяэналанен начал сезон-2021/2022 в «Кярпяте», проведя восемь матчей и набрав 8 (1+7) очков. В составе «Йокерита» за два сезона в КХЛ он сыграл в 64 играх, сумев набрать 20 (8+12) баллов. В десяти матчах Кубка Гагарина Мяэналанен забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.
Стеен в прошедшем сезоне сыграл три матча в НХЛ за «Бостон». В АХЛ за фарм-клуб «Брюинз» он сыграл в 23 матчах, набрав 11 (5+6) очков.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
12:17
-
11:46
-
11:08
-
10:37
-
10:11
-
09:45
-
09:26
-
08:51
-
08:37
-
08:30
-
07:21
-
06:58
-
06:47
-
05:52
-
05:35
-
05:24
-
04:52
-
04:46
-
04:33
-
04:30
- 4 октября 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:03
-
22:43
-
22:27
-
22:09
-
21:50
-
21:45
-
21:35
-
21:28
-
21:17
-
21:07
-
20:43
-
20:20
Партнерский контент