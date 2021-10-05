Кормье — о первой шайбе за «Автомобилист»: меня это немного тревожило, хотелось забить

Нападающий «Автомобилиста» Патрис Кормье рассказал об эмоциях от первого гола за клуб в 200-й игре в КХЛ.



«Когда я только перебирался в КХЛ, то говорил своей жене: «Съезжу на сезон и вернусь». После первого сезона также: «Ещё один сезон — и вернусь». А минувшим летом подписал двухгодичное соглашение и понимаю, что действительно надолго здесь задержался – целых 200 матчей сыграл уже! Сейчас я чувствую себя в России прекрасно и готов провести тут ещё сотню игр, а может быть, даже две сотни!



Среди этих двухсот матчей было много хороших игр, на также много и тех, которые не хочется вспоминать (улыбается). Очень хорошо запомнилась моя первая игра в этой лиге – с «Нефтехимиком». Я набрал в ней 3 очка и подумал: «Вау, в этом сезоне я, наверное, наберу сотню очков!» Тогда я забросил первую шайбу своей команды в чемпионате и думал: «Вот это и есть уровень КХЛ?» Я сначала немного испугался. Но уже следующую игру мы проводили в Казани, и я подумал: «Окей, хорошо!»



В игре с «Авангардом» забросил свою первую шайбу за «Автомобилист»? Не могу сказать, что сильно переживал по поводу того, что не удавалось забить. Я стараюсь помогать команде разными способами. Но, конечно, в любом случае, когда ты играешь в хоккей, ты стараешься забить гол. Это первоначальная вещь, о которой не можешь не думать. Поэтому не буду врать: меня это немного тревожило, хотелось поскорее забить. Но всё-таки я стараюсь помогать, как могу – это блокированные броски, игра в меньшинстве, борьба на пятаке. Стараюсь выполнять свою работу всегда по полной и не собираюсь сейчас ничего менять – буду продолжать в том же духе», — цитирует Кормье пресс-служба клуба.



Напомним, 31-летний нападающий также выступал в КХЛ за «Барыс» (2018-2019) и «Ак Барс» (2019-2021).