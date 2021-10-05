«Однозначный ответ — Василевский». Голкипер «Коламбуса» Тарасов — о лучшем вратаре мира

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов поделился мнением, кто является лучшим голкипером в мире.
«Сложный вопрос. Очень много хороших голкиперов. Но на данный момент — однозначный ответ: это Андрей Василевский. Без вопросов, мне кажется. В прошлом — трудно выделить кого-то определённо. Очень много хороших вратарей. Патрик Руа, Мартин Бродо, Доминик Гашек. И как среди них выбрать?
Смотрел серию 2019 года, когда «Коламбус» выбил «Тампу» в первом раунде? Да, тем более после драфта более пристально следишь за своей командой. Как выступает фарм-клуб, как играет организация. Постоянно просматриваешь хайлайты. Тогда «Коламбус» очень здорово сплотился, оказал мощное сопротивление сопернику. Хотя игроки «Лайтнинг» в тот год считались чуть ли не главными претендентами на Кубок Стэнли.
Как мне игра Бобровского в тот год? Если вратарь очень хорошо выступает, это здорово помогает команде. Он выдал очень сильный плей-офф в тот год. Бобровский очень здорово зарядил полевых игроков, которые видели, как он за них бьётся. И они ловят от него эмоции, к ним приходит второе дыхание», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».
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