Тренер «Ак Барса»: минское «Динамо» — команда весёлая, с хорошими молодыми ребятами

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо».



«Поражение в гостевой встрече с минским «Динамо» было каким-то недоразумением? Причём тут недоразумение? Если считать, что мы вели 2:1, а потом пропустили четыре гола с пяти бросков… Но надо отдать должное, соперник серьёзно добавил в третьем периоде. Они хорошо работали в нашей зоне, как один в один, так и в командной игре. Соперник был на ходу.



«Динамо» — команда сбалансированная, присутствуют хорошие молодые ребята, хорошая вратарская бригада. Есть и средняя прослойка, и ветераны, и легионеры, которые могут повести команду за собой. Мы помним выездную встречу, готовились по ней и по последним матчам Минска. Команда весёлая, бежит, активно играет. Может активно срываться и со стандартов в своей зоне, и из позиционной обороны — это надо учитывать, нивелировать, работать на возврате. Они создают очень много моментов именно из своей зоны обороны: хорошо выбегают, выстреливают и забивают за счёт этого много голов.



По календарю сейчас идут матчи с топ-командами? Когда идут тяжёлые матчи, в которых затрачивается много эмоциональных и физических сил, фактор победы имеет очень большое значение для восстановления. Ребята сами говорят, что после победных серий совсем другой заряд, другое электричество в раздевалке», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.