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Брагин: Иван Морозов мог бы сыграть раньше

Брагин: Иван Морозов мог бы сыграть раньше
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу с минимальным счётом в матче с «Локомотивом» (1:0), а также прокомментировал выступление Ивана Морозова и Мэта Робинсона.

«Хороший боевой матч с хорошим соперником. Старались играть системно, более агрессивно. Первый период очень хороший с нашей стороны. Правда не забили. Потом продолжали гнуть линию, старались играть плотно против техничных быстрых нападающих. Хотел бы поблагодарить болельщиков за хорошую поддержку. Они наш шестой полевой игрок.

Морозов был травмирован в конце сентября. Возможно, мог бы сыграть раньше. Робинсон наберёт оптимальную форму через три-пять матчей.

Первый период «Локомотив» играл осторожно, далее обоюдоострая игра была», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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