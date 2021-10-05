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Квартальнов: можно ли считать «Динамо» Мн неудобным соперником? Можно, можно, можно!

Квартальнов: можно ли считать «Динамо» Мн неудобным соперником? Можно, можно, можно!
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Повторюсь, сегодня было множество моментов. Вратарь минской команды очень неплохо сыграл, здорово. Бывают такие игры, вратари спасают. Я от всех игроков ожидаю креатива впереди, у нас хорошая команда, хорошие игроки. Можно ли считать, что минское «Динамо» для «Ак Барса» самый неудобный соперник? Можно, можно, можно! Самый неудобный, в двух матчах им проиграли.

У Лямкина «-5» в 12 матчах и сегодня результативная ошибка? Мы довольны Лямкиным. Бывают такие игры, играешь хорошо, но находишься на льду, когда шайбы залетают. Большинство, я считаю, у нас креативное, может, резкости немного не хватает и молодые ребята точку поставить не могут. Не устраивает только то, что нет голов. Игра мне по большому счёту нравилась сегодня, но мы проиграли.

Отсутствие Уила — тренерское решение. Не готов он был, много пропустил. Следующий матч будет играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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