«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, «Айлендерс» разгромили «Флайерз»

В предсезонном матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Мэтт Дюшейн и Филип Томасино. Российский форвард Яков Тренин за 13.22 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Другой нападающий Егор Афанасьев за 10.51 один раз бросил по воротам, его показатель составил «-1». За «Каролину» голы забили Стивен Лоренц и Йесер Фаст. Нападающий Андрей Свечников за 17.13 дважды бросил по воротам, его показатель составил «0».

В другом предсезонном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0. Голы забили Энтони Бовиллье, Андерс Ли и Джош Бейли.

Ещё в одном выставочном матче «Питтсбург Пингвинз» дома в серии буллитов переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. За «Пингвинз» голами отметились Дрю О’Коннор (2), Радим Зогорна, Каспери Капанен и Джейсон Цукер. За «Сэйбрз» шайбы забросили Бретт Мюррей, Винни Хиностроза, Виктор Олофссон и Андерс Бьорк.