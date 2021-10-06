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«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, «Айлендерс» разгромили «Флайерз»

«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в овертайме, «Айлендерс» разгромили «Флайерз»
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В предсезонном матче «Нэшвилл Предаторз» на выезде в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Мэтт Дюшейн и Филип Томасино. Российский форвард Яков Тренин за 13.22 на площадке сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Другой нападающий Егор Афанасьев за 10.51 один раз бросил по воротам, его показатель составил «-1». За «Каролину» голы забили Стивен Лоренц и Йесер Фаст. Нападающий Андрей Свечников за 17.13 дважды бросил по воротам, его показатель составил «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Дюшейн, Форсберг) – 00:27' (5x5)   1:1 Lorentz (Смит, Фаст) – 02:38' (5x5)   1:2 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 22:32' (5x4)   2:2 Фаст (Коул, Бир) – 53:22' (5x5)   2:3 Tomasino (Форсберг) – 62:49' (3x3)

В другом предсезонном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0. Голы забили Энтони Бовиллье, Андерс Ли и Джош Бейли.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бовиллье (Бейли, Густафссон) – 01:33' (5x4)   2:0 Ли (Палмьери, Barzal) – 19:05' (5x5)   3:0 Бейли – 59:45' (5x4)

Ещё в одном выставочном матче «Питтсбург Пингвинз» дома в серии буллитов переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. За «Пингвинз» голами отметились Дрю О’Коннор (2), Радим Зогорна, Каспери Капанен и Джейсон Цукер. За «Сэйбрз» шайбы забросили Бретт Мюррей, Винни Хиностроза, Виктор Олофссон и Андерс Бьорк.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Murray (Quinn, Cozens) – 05:40' (5x5)   0:2 Hinostroza (Ruotsalainen, Томпсон) – 15:33' (5x5)   1:2 O'Connor (Хайнен, Раст) – 25:57' (5x5)   1:3 Олофссон (Cozens, Peterka) – 36:57' (5x4)   2:3 O'Connor (Hallander, Angello) – 43:54' (5x5)   3:3 Zohorna (Капанен, Цукер) – 49:58' (5x5)   3:4 Бьорк (Икин) – 52:00' (5x5)   4:4 Капанен (Картер, Летанг) – 59:07' (6x5)   5:4 Цукер – 65:00' (ПБ)
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