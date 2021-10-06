«Торонто» не станет предлагать Никите Гусеву полноценный контракт
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«Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать российскому нападающему Никите Гусеву полноценный контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
Игрок с 2019 года выступает в НХЛ, а с лета находится в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто».
В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
В конце августа вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что хотел бы, чтобы Гусев вернулся в питерский клуб перед Олимпийскими играми. В начале сентября хоккейный агент Юрий Николаев говорил, что в вопросе трудоустройства Гусева требуется больше времени.
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