Гусев не получил контракт в «Торонто». Теперь олимпийскому чемпиону дорога только в КХЛ?

Минувшей ночью в очередном предсезонном матче «Торонто Мэйпл Лифс» учинил разгром финалисту минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс». Культовое противостояние двух канадских команд завершилось уверенной победой «кленовых листьев» — 6:2. Ещё до начала матча было очевидно, что эта игра станет последним шансом для российского нападающего Никиты Гусева проявить себя в «Торонто». 29-летний форвард подписал с «Мэйпл Лифс» пробный контракт перед началом тренировочного лагеря, и чтобы получить полноценное соглашение россиянину необходимо было прыгнуть выше головы.

В «Торонто» один из самых серьёзных уровней конкуренции в линии нападения во всей НХЛ – и вакантных мест в атаке практически нет. Перед матчем с «Монреалем» Гусев успел провести на предсезонке два матча, в которых отметился одной результативной передачей, которая не сильно повлияло на оценки игры Гусева со стороны болельщиков «Торонто» после матча. В первую очередь в вину россиянину ставили всё тот же фактор, во многом помешавший ему заиграть в предыдущих командах за океаном – слабое катание, не соответствующее уровню лиги.

В сегодняшнем матче с «Монреалем» Никита снова отметился голевой передачей при игре в большинстве. Но прямо скажем какой-то огромной заслуги россиянина в этом результативном действии разглядеть сложно. Гусев выполнил очень простую передачу на располагавшегося прямо перед ним Ника Ритчи, который и поразил ворота «Канадиенс» броском с дальнего пятака.

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В общей сложности 29-летний форвард провёл на льду 14 минут 27 секунд (из них 3:41 в большинстве), отметившись тремя бросками в створ ворот. Россиянин совершил один перехват и допустил одну потерю, завершив матч с нейтральным показателем полезности. А сразу после завершения матча пресс-служба «кленовых листьев» распространила официальное заявление, в котором сообщалось, что российскому нападающему не будет предложен полноценный контракт. Сенсации не произошло – Гусев не смог пробиться в укомплектованный состав «Торонто».

Что теперь будет делать победитель Пхёнчхана в составе сборной России? Если называть вещи своими именами, то продолжение карьеры в НХЛ видится крайне сомнительным вариантом. Люди из окружения хоккеиста намекали, что контракт Гусева с «Торонто» был вынужденной мерой. Мол, у россиянина возникли проблемы с получением американской визой, и именно по этой причине он был вынужден находиться в Канаде в ожидании разрешения своего вопроса. В «Торонто» просто воспользовалось сложившейся ситуацией, предложив форварду пройти просмотр, а теперь нападающий должен вернуться в Америку, где в его услугах вроде как заинтересованы несколько команд.

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Подобный расклад стал бы счастливой возможностью для форварда, явно мечтающего и цепляющегося за любой шанс продолжении карьеры за океаном. Но прямо сейчас наиболее реальным вариантом развития событий видится возвращение Никиты в КХЛ, а именно в Санкт-Петербург. По информации «Чемпионата», российские представители хоккеиста давно договорились со СКА о заключении соглашения. В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб испытывает очевидные сложности с организацией игры в атаке – вот и в последних двух победных матчах команда Валерия Брагина забила всего три гола.

В этой связи переход Гусева однозначно усилит питерскую команду, а сомневаться в том, что на уровне КХЛ он остаётся конкурентоспособным игроком, абсолютно не приходится. Достаточно посмотреть на гонку бомбардиров регулярного чемпионата, в которой капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв опережает ближайшего преследователя на 10 очков. В свою очередь говорить о каком-то возвращении Никиты в Россию под Олимпиаду так же не очень хочется, так как в Пекин приедут лучшие представители мирового хоккея. Те самые представители, на фоне которых у Гусева ровным счётом ничего не получилось за океаном. Никита – идеальный игрок для российской лиги, но заокеанский хоккей оказался ему не по плечу.