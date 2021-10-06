Андриевский — о победе над «Витязем»: в третьем периоде не давали им создавать моменты
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча регулярного чемпионата с «Витязем» (3:2).
«Тяжёлая игра, довольны, что взяли два очка. Не всё у нас получается так, как хотелось бы, но ребята молодцы — выложились по полной программе, сблокировали много, помогли вратарю.
Много силовых приёмов провели, полностью отдались игре, и два очка стали вознаграждением. Соперник наседал в концовке, и в подсознании у ребят было то, что мы проигрывали матчи в концовках. Поэтому они слишком хотели сдержать, не пропустить, отсюда и ошибки.
В третьем периоде мы играли хорошо, держали шайбу, не давали сопернику создавать моменты, но концовку смазали в этом отношении», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.
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