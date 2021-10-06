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Первый тренер Гусева: он останется в Америке, если будет предложение. Здесь всего добился

Первый тренер Гусева: он останется в Америке, если будет предложение. Здесь всего добился
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Первый тренер российского нападающего Никиты Гусева Геннадий Курдин поделился мнением о будущем игрока в НХЛ.

«Тяжело сказать, почему у Никиты не получается закрепиться в НХЛ. Надо, чтобы всё сложилось, был нужен игрок на это место. Понятно, что в «Торонто» было тяжело, там много игроков хорошего уровня. Если будет предложение, наверное, Гусев останется в Северной Америке. Поэтому он и пытается. Думаю, всё равно ещё попробует.

Олимпиаду Никита уже выигрывал, а поиграть полноценно в НХЛ пока не получается. Здесь же он всего добился: и Олимпиаду выиграл, и Кубок Гагарина», – сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сегодня, 6 октября, «Торонто Мэйпл Лифс» решил не подписывать с Гусевым полноценный контракт.

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