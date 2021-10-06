Агент Никиты Гусева прокомментировал возможность возвращения своего клиента в КХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева в КХЛ, прокомментировал возможное возвращение игрока в Россию.
«Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал, поэтому сказать особо нечего. Что касается каких-то предпочтений и вариантов в России, то лично я как представитель Никиты прорабатывал их и уже много раз об этом говорил. Давайте дождёмся моего разговора с Никитой», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» не стал подписывать полноценный контракт с россиянином.
В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
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