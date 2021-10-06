«Это ошибка». Экс-капитан «Вашингтона» рассказал, как просил убрать себя из звена Овечкина

Бывший капитан «Вашингтон Кэпиталз» Джефф Хэлперн рассказал, как познакомился с Александром Овечкиным, а также поведал несколько забавных историй с начала карьеры россиянина в НХЛ.

«На чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2004 году у него было несколько хороших хитов, но, наблюдая за его катанием, я не видел в нём Майка Модано, Джо Сакика или бомбардиров, которых я боготворил.

Когда мы впервые встретились в качестве товарищей по команде в 2005 году, на нём были обрезанные джинсы. Его рубашка была слишком узкой. Помню, был предсезонный матч с «Филадельфией Флайерз», когда он забил им, а затем подмигнул их скамейке запасных, когда катился мимо. И мы все подумали: «Из-за этого парня нас побьют».

Я смеюсь над этим, но мои дети и жена хотят ударить меня, когда рассказываю это… Я пошёл к тренеру Глену Хэнлону и сказал: «Я не могу играть с этим парнем. На льду он везде. Я не знаю, где он, я не привык так играть». В следующем матче Криса Кларка поставили с Овечкиным, в то время как я играл с Брайаном Уилси и Мэттом Петтингером. Это два очень хороших игрока, исключительные люди — но они не Алекс Овечкин. Так что это было ошибкой», — приводит слова Хэлперна ESPN.