Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ошибка». Экс-капитан «Вашингтона» рассказал, как просил убрать себя из звена Овечкина

«Это ошибка». Экс-капитан «Вашингтона» рассказал, как просил убрать себя из звена Овечкина
Комментарии

Бывший капитан «Вашингтон Кэпиталз» Джефф Хэлперн рассказал, как познакомился с Александром Овечкиным, а также поведал несколько забавных историй с начала карьеры россиянина в НХЛ.

«На чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2004 году у него было несколько хороших хитов, но, наблюдая за его катанием, я не видел в нём Майка Модано, Джо Сакика или бомбардиров, которых я боготворил.

Когда мы впервые встретились в качестве товарищей по команде в 2005 году, на нём были обрезанные джинсы. Его рубашка была слишком узкой. Помню, был предсезонный матч с «Филадельфией Флайерз», когда он забил им, а затем подмигнул их скамейке запасных, когда катился мимо. И мы все подумали: «Из-за этого парня нас побьют».

Я смеюсь над этим, но мои дети и жена хотят ударить меня, когда рассказываю это… Я пошёл к тренеру Глену Хэнлону и сказал: «Я не могу играть с этим парнем. На льду он везде. Я не знаю, где он, я не привык так играть». В следующем матче Криса Кларка поставили с Овечкиным, в то время как я играл с Брайаном Уилси и Мэттом Петтингером. Это два очень хороших игрока, исключительные люди — но они не Алекс Овечкин. Так что это было ошибкой», — приводит слова Хэлперна ESPN.

Новость по теме
Патрик Кейн — о рекорде Гретцки: я верю в Овечкина. Его убойный бросок никуда не делся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021