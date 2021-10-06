Экс-капитан «Вашингтона»: вначале Ови пытался причинять вред людям — с шайбой они или без

Бывший капитан «Вашингтон Кэпиталз» Джефф Хэлперн рассказал о своих первых матчах с Александром Овечкиным.

«Он сказал мне и Зубрусу, что во время игры в большинстве, если он в центре, нужно просто доставить ему шайбу. На ломаном английском Ови сказал: «Я большой парень. Я могу уехать от нескольких игроков». В то время у нас было несколько сильных защитников в лиге. Например, такие игроки, как Дериан Хэтчер. Ови был большим, но не одним из тех парней. Только в той первой встрече с «Коламбусом» мы осознали, насколько он крутой: в свою первую смену Ови проехал через защитника и, похоже, разбил стекло. У него была такая сила, когда он начинал двигаться. Он пытался причинять вред людям — с шайбой они или без неё», — приводит слова Хэлперна ESPN.