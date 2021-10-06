«Баффало» дал доступ к информации по травме Джека Айкела. Форварда могут обменять

Инсайдер TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере» поделился информацией о возможном обмене форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела.



«Источники сообщают, что в саге об Айкеле могут произойти изменения. Продолжающиеся переговоры и дополнительный доступ к медицинской карте Джека Айкела помогли командам, заинтересованным в обмене, ясно увидеть его ситуацию. Обе стороны надеются, что в ближайшее время удастся заключить сделку с одним из заинтересованных клубов», — говорится в сообщении.

Ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды.



Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также Айкел и «Баффало» рассматривают варианты обмена хоккеиста.



Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. Летом руководство клуба и игрок не смогли договориться о методах лечения хоккеиста.



В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.