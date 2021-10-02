Ленер — о конфликте «Баффало» и Айкела: где профсоюз и игроки? Это атака на нашу свободу

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер считает, что Ассоциация игроков НХЛ должна вмешаться в ситуацию вокруг бывшего капитана «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела. Клуб недавно лишил его капитанства.
Между «клинками» и игроком сохраняются разногласия по вопросу лечения грыжи межпозвоночного диска. Айкел настроен на операцию по замене диска на искусственный. «Баффало» против такого варианта, поскольку ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб изучал варианты обмена нападающего, но сделка пока так и не состоялась.
«Где профсоюз? Где все игроки? Это нападение на нашу свободу выбора. Ситуация с Джеком для меня безумна… Точно так же людей атакуют журналисты, которые прикрываются свободой слова, чтобы помешать свободе выбора. Когда закончится лицемерие?» — написал швед в «твиттере».
«НХЛ, хорошо ли, что один из игроков поколения оказывается вне игры? Его тело — его дело. Он знает, что правильно», — отметил Ленер в следующем «твите», обращаясь к аккаунту НХЛ в соцсети.
«Профсоюз меня разочаровывает. Как и остальные игроки НХЛ, которые не заступаются друг за друга. Помни, ты следующий», — написал швед спустя некоторое время.
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