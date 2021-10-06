«Это невероятно». Бродо — о 142 матчах Василевского в старте за последние два года

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо поделился мнением о российском вратаре «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском и его нагрузке.

«Без сомнения, 142 матча в старте за два года впечатляют. Вы не увидите, чтобы вратари играли такое количество минут подряд, особенно во время регулярного сезона. В плей-офф всё по-другому, ты играешь за свою жизнь. Для того, чтобы поддерживать такое качество игры, он два года подряд так играл. Это невероятно.

Если вы спросите вратарей, я бы сказал, что 90 процентов из них хотят играть каждый матч. В нашу эпоху всё сводилось к тому, чтобы сыграть много матчей и выводить команду в плей-офф с системой с одним вратарём. Теперь команды принимают решения, чтобы было больше вариантов на эту позицию. Считается, что нужны два вратаря. Но слишком много всего происходит в сезоне, если у команды нет двух вратарей. Сейчас это определённо сложнее, чем когда мы играли.

Как не выгорать при таком количестве стартов? Всё дело в том, чтобы управлять игровым временем. Спустя время я смог выстроить такие отношения с тренерами, при которых я получал всё, что мне было нужно, когда дело доходило до тренировочного времени. Я делал то, что мне нужно», — цитирует Бродо The Athletic.