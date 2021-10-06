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«Филадельфия» выставила российского форварда Германа Рубцова на драфт отказов

«Филадельфия» выставила российского форварда Германа Рубцова на драфт отказов
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Команда Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выставила 23-летнего российского нападающего Германа Рубцова на драфт отказов, сообщает североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

14 июня с форвардом был заключён однолетний двусторонний контракт, согласно которому заработная плата составляла около $ 750 тыс.

Напомним, Рубцов провёл сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге, где выступал за «Сочи».

Российский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал восемь голевых передач, суммарно набрав 11 очков.

Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером.

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