«Филадельфия» выставила российского форварда Германа Рубцова на драфт отказов
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Команда Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выставила 23-летнего российского нападающего Германа Рубцова на драфт отказов, сообщает североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
14 июня с форвардом был заключён однолетний двусторонний контракт, согласно которому заработная плата составляла около $ 750 тыс.
Напомним, Рубцов провёл сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге, где выступал за «Сочи».
Российский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал восемь голевых передач, суммарно набрав 11 очков.
Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером.
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