«Филадельфия» выставила российского форварда Германа Рубцова на драфт отказов

Команда Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выставила 23-летнего российского нападающего Германа Рубцова на драфт отказов, сообщает североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

14 июня с форвардом был заключён однолетний двусторонний контракт, согласно которому заработная плата составляла около $ 750 тыс.



Напомним, Рубцов провёл сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге, где выступал за «Сочи».

Российский нападающий принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал восемь голевых передач, суммарно набрав 11 очков.



Рубцов был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 22-м номером.