Кудашов — о 0:3 с ЦСКА: не бывает так, что всегда всё идёт и всё получается

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3).

«Не забили ни одного гола, хотя в первом периоде были моменты. И вообще встреча складывалась так, что единственный гол мог стать решающим. Так и произошло. Пропустили, а потом было тяжело преодолевать оборону соперника. ЦСКА здорово играл в обороне. Нарвались на контратаку — поэтому такой результат.

Есть заслуга ЦСКА, что мы не реализовали большинство. Они знали, что и как делать, и перекрыли очень многие наши ходы. Тем не менее моменты были, которые могли использовать, но не забили. Не бывает так, что всегда всё идёт и всё получается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.