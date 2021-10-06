Кудашов — о 0:3 с ЦСКА: не бывает так, что всегда всё идёт и всё получается
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3).
«Не забили ни одного гола, хотя в первом периоде были моменты. И вообще встреча складывалась так, что единственный гол мог стать решающим. Так и произошло. Пропустили, а потом было тяжело преодолевать оборону соперника. ЦСКА здорово играл в обороне. Нарвались на контратаку — поэтому такой результат.
Есть заслуга ЦСКА, что мы не реализовали большинство. Они знали, что и как делать, и перекрыли очень многие наши ходы. Тем не менее моменты были, которые могли использовать, но не забили. Не бывает так, что всегда всё идёт и всё получается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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