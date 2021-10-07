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Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Бостон» отличились Чарли Койл, Тейлор Холл и Давид Пастрняк, а за «Вашингтон» забрасывали Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Ти Джей Оши. В овертайме победу гостям принёс точный бросок Энтони Манты.

36-летний звёздный российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за 20 минут 35 секунд на льду отметился двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+1». У его партнёра по команде Евгения Кузнецова, помимо заброшенной шайбы, на счету и голевая передача за 21.27 на площадке с коэффициентом полезности «+1».

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «-2», проведя на льду 20.48.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
07 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Койл (Смит, Маршан) – 07:28' (5x5)   1:1 Кузнецов (Ovechkin, Хэтэуэй) – 26:09' (5x5)   1:2 Уилсон (Кузнецов, Дженсен) – 27:05' (5x5)   2:2 Холл (Смит, Койл) – 33:17' (5x5)   2:3 Оши (Ovechkin, Карлсон) – 53:29' (5x4)   3:3 Пастрняк (Хаула, Макэвой) – 56:31' (5x5)   3:4 Манта (Оши, Шульц) – 61:41' (3x3)
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